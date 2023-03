Ricardo Cardeño y Carmenza Morales siguen cultivando triunfos en el Clásico El Colombiano

Aunque se retiró hace 10 años del profesionalismo, no pierde el hambre de victoria y quiere seguir compitiendo, ahora desde el deporte aficionado.

Su cónyuge no se queda atrás, pues se dedicó al deporte de manera profesional durante 24 años. Y al igual que su esposo, obtuvo la presea de oro en los Panamericanos de 2005. También manifiesta con orgullo que ha sido la única triatleta en representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos, en Sídney, Australia, en 2000, cuando María Isabel Urrutia le dio al país el primer oro en las pesas.

A pesar de que en el pasado fue operada de un pulmón y del talón de Aquiles de su pierna derecha, le ha demostrado a la vida su tenacidad y superación. Ahora, con 56 años, terminó con creces el gran fondo (110k). Fue la mejor de la categoría mujeres, de los 51 años en adelante con un registro de 52:41.

Al inicio de la carrera afirmó que aunque no estaba en su mejor forma, porque venía de un receso de 7 meses sin competir, iba a dar lo mejor de sí para hacerse con el primer puesto y lo logró.

Al momento de la premiación no se encontraba cerca de la tarima donde se estaban entregando los reconocimientos, porque pensó que no iban a premiar a los ganadores.

Pero apenas se dio cuenta de su victoria sacó a relucir esa contagiosa sonrisa que la caracteriza. “Estoy muy feliz, aunque no sabía. Ya me estaba yendo y un amigo me llamó a decirme que había ganado”.

Además, aprovechó para resaltar la buena labor de la labor de los organizadores: “Los felicito, fue una excelente organización. No nos encontramos ni un carro en la vía y todo marchó en orden”, dijo la campeona del Gran Fondo.

Seguir creciendo como evento deportivo

Este año no habrá más eventos del Clásico El Colombiano, el certamen retornará el año entrante. En cuanto a la destinación del dinero recaudado, gracias a la participación de cerca de 1.000 ciclistas, el viernes en reunión de la Junta Directiva se determinará el monto a donar y el número de fundaciones que serán beneficiadas. Andrea Gaviria, directora ejecutiva de la Fundación Grupo El Colombiano, señaló también que la premisa es seguir creciendo como evento deportivo y poder ayudar a más entidades sin ánimo de lucro que realizan programas sociales.