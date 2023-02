“No hay nada. No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte. Muchos van allá, pero no aguantan dos años porque no son capaces de sostener el ritmo de carrera. Acá (en Colombia) se sigue trabajando, pero falta calidad”, agregó Urán, quien no estará presente en los Nacionales de ruta en Bucaramanga porque se recupera de una gripa que lo afectó en días recientes.

Urán, de 36 años de edad y quien pertenece al equipo EF Education-EasyPost, se prepara en Antioquia con miras a iniciar su temporada 18 en la máxima categoría del ciclismo mundial.