Rigoberto Urán ya piensa en lo que será el inicio de competencias en este 2023, aunque el oriundo de Urrao Antioquia todavía no tiene un calendario definido para el presente año, ya sabe cuál será su indumentaria.

El deportista comenzó el año con un nuevo propósito y en caso de no cumplirlo tendrá que sacar plata de su bolsillo. “Me pusieron una alcancía y por cada grosería que diga debo pagar $10.000, pero se van a joder, porque en lo que va del año, no he dicho ni una sola. Llevo una semana y voy para muchas más”, dijo Urán.

Rigoberto siempre ha tenido una característica particular, a la hora de dar sus declaraciones a la prensa o en sus entrevistas a los medios de comunicación, las palabras que suelta, casi que de forma natural, han generado risas en sus fanáticos y del público en general. Hay quienes lo han criticado por la manera de referirse y por eso este año tiene el reto de mejorar su léxico.