Roglic ganó la primera etapa de la Vuelta a Cataluña; Esteban Chávez fue el mejor colombiano

El mejor cafetero en esta etapa fue el bogotano Esteban Chávez , del Education First, que llegó en el puesto 17 con el mismo tiempo de Roglic. El antioqueño Rigoberto Urán , del mismo equipo, terminó en la casilla 21.

Este martes el pelotón afronta la primera de las tres etapas de montaña de esta edición de “la Volta”, con final en la estación de esquí de Vallter (Girona), situada a 2.135 metros de altura.

La etapa saldrá de Mataró (Barcelona) y recorrerá 165,4 kilómetros hasta Vallter. Antes de llegar a la estación de esquí se subirán otros dos puertos, el Alt de Can Bordoi de tercera categoría y el Coll de Coubet, de primera.



Egan Busca Ritmo para el Tour

En la presentación de los equipos de la Vuelta a Cataluña, Egan Bernal aseguró que su mayor sueño en esta temporada es poder llegar a competir en el Tour de Francia. “Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es un objetivo que tengo desde el comienzo del año”, le dijo el cundinamarqués a la agencia EFE.

Sin embargo, Bernal dijo que su participación en la Grande Boucle dependerá de si está bien físicamente o no para el primero de julio, que es la fecha en la que empieza la carrera. “El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir”, agregó.

Egan, que está participando en su segunda carrera del año, aseguró que no es favorito en Cataluña, porque le falta ritmo de competencia.