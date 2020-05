Se abre debate sobre el líder de Ineos para Tour de Francia

Hace seis meses, el exciclista estadounidense Greg Lemond, tres veces campeón del Tour (1986, 1989 y 1990) lanzó una sugerencia al colombiano Egan Bernal (Ineos), último ganador de la ronda francesa. ¿La habrá tomado?

“Le aconsejo a los jóvenes como Bernal no dejarse seducir por personas sólo porque han ganado el Tour. Tomen su propio camino porque muchas veces no hay una segunda oportunidad. Será una pérdida para tu carrera y para tu vida. No trabajes para Chris Froome”, expresó Lemond en una entrevista a VeloNews.

Sin embargo, a pesar del respeto que siempre ha mostrado por Froome, cuatro veces campeón del Tour, por Geraint Thomas, vencedor de la carrera en 2018, y de las decisiones que toman sus directivos, una declaración reciente de Egan empieza a abrir el debate de la capitanía real del elenco de cara a la prueba que está programada del 29 de agosto al 20 de septiembre próximos.

“Entiendo claramente al equipo. Para ellos puede ser bueno intentar ganar un quinto Tour con Froome o ganar otro con Thomas, porque son dos corredores británicos. Pero yo también me pongo en situación y aunque soy joven no quiero desperdiciar ninguna oportunidad de volver a ganar el Tour”, dijo Egan en declaraciones a Eurosport.

Para el excorredor antioqueño Mauricio Ardila, todo dependerá de las circunstancias de carrera.

“Pienso que Egan es muy inteligente al decir que si ve la el chance de ir por el título lo va a utilizar. Pero pienso que la carretera pondrá a cada quien en su lugar”.

Ardila comenta que una de las razones que jugaron a favor del colombiano en la edición anterior para ganar fue la fortaleza del local Julian Alaphilippe (Deceuninck).

“Por ese motivo Ineos corrió al ataque, pero si este elenco coge el control de la prueba desde el inicio tal vez el título hubiera sido para Thomas, pues a Bernal le hubiera tocado trabajarle”.

Ardila, quien participó en ocho giros de Italia, agrega que se debe esperar cómo llegan los corredores a la competición, sobre todo Froome, quien apenas retoma su forma física tras el fuerte accidente en un entrenamiento en el Dauphiné en 2019. “Egan necesita estar concentrado y adelante, porque en el caso que Froome o Thomas se pongan de líderes, no creo que el colombiano pueda salir a buscar su oportunidad. Todo partirá desde la táctica del equipo. Me parece que por la edad de Egan, y tras lo que está pasando por el coronavirus, este puede recuperar su forma más rápido que Froome, que lleva más tiempo a bajo nivel” .