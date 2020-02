Sergio, campeón forjado en las faldas del barrio Castilla

El respaldo que han depositado en él, cuerpo técnico y compañeros del equipo estadounidense desde que arribó en 2019, ha sido un factor determinante para sobresalir. En el Tour 2.1 no fue la excepción, cuando se puso al frente de la general, sus gregarios, como Martínez, Caicedo o Rigo Urán, lo arroparon, así como los estadounidenses Lawson Craddock y Tejay van Garderen.

La astucia de Higuita es impresionante, con su inteligencia y visión no solo supo leer las estrategias de los demás rivales, sino que cuando atacó lo hizo con convicción, como sucedió en la cuarta fracción en el ascenso final rumbo a Santa Rosa de Viterbo. “Sergio no es futuro, ya es presente”, comenta con orgullo el director deportivo de su conjunto, el español Juan Manuel Gárate.

El recorrido de la prueba fue ideal para sus condiciones. Sergio Andrés se entrena en lugares con altura, como lo es el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, ubicado a 2.200 metros. En Boyacá y Cundinamarca, el terreno montañoso no lo afectó. Las subidas que se superaron no eran tan largas y pendientes, por lo que en estas, por ser un pedalista liviano y explosivo, se defendió bien.

Pese a que lo intentaron rivales como Egan, Richard Carapaz, Fredy Montaña (EPM), Sergio Henao (UAE) y otros, no consiguieron cerrar la brecha que abrieron Higuita y sus compañeros desde el arranque de la competencia. Pese a su juventud, el antioqueño no se “duerme” en carretera y siempre anda atento. Tiene intuición, otra fortaleza que le brinda un plus en su carrera.