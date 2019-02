Tenía que correr con sangre fría: Miguel Ángel

El Supermán de ciclismo Miguel Ángel López tuvo que utilizar todos sus poderes para alzarse con el título del Tour Colombia 2.1, que este domingo tuvo un final dramático y emotivo en el alto de Las Palmas, a 2.480 metros sobre el nivel del mar, un poco menos de su natal Pesca (Boyacá) que está a 2.600 metros más cerca del cielo.

En su último aterrizaje en esta carrera, el corredor del Astana demostró todo su poderío, como lo había hecho el viernes en el circuito de Medellín, donde sumó 8 segundos en bonificaciones, el sábado en La Unión al llegar segundo, y ayer al ubicarse tercero luego de una estrategia inteligente sobre Iván Ramiro Sosa (Sky) al que, finalmente, superó por solo 4 segundos en la clasificación general.

López, de 25 años, quien el año pasado subió al tercer lugar de podio del Giro de Italia y la Vuelta a España, confesó que si bien pudo haber luchado por la etapa que ganó Nairo Quintana (Movistar), le interesaba más asegurar la general. Dijo que ha obtenido victorias importantes en su carrera, pero que se queda con esta del Tour Colombia por el espectáculo y calor de la gente.

Próximo a ser papá de un niño -Miguel Jerónimo- (su esposa es Natalia Acevedo, hija del exciclista Rafael, un escarabajo de los años ochenta), ahora Supermán enfocará todo su esfuerzo en preparar en Colombia el Giro, pero antes irá a la París-Niza y la Vuelta a Cataluña. Aquí, sus impresiones en rueda de prensa y con este diario en días anteriores.

¿Cuáles fueron las bases de este título?

“El equipo trabajó fuerte, los compañeros estuvieron fenomenal y eso nos dio la victoria. Era una subida para atacar al final y así lo hicimos”.

¿Qué de especial tiene esta actuación, sabiendo que usted ya ganó la Vuelta a Suiza y la Milán-Turín?

“Esta tiene algo diferente, he hecho victorias de más alta categoría, pero me quedo con esta, por la pasión de la gente y el cariño que hemos vivido en este Tour... Ganar en casa es algo magnífico, rodeado de estas personas que hicieron que el evento fuera inmenso”.

¿Qué fue lo que realmente sucedió al final del etapa?

“Yo venía tirando del pelotón y uno de los aficionados me tocó y creo que se le cayó el celular; no miré para atrás y continué el ritmo que traía”.

¿Cómo vio ese duelo con Sosa? Se notaba más el deseo por el título que ganar la fracción...

“Me interesaba más la general, lógico, a quién no le gusta ganar ambas cosas, era algo lindo también. Pero hemos visto que Sosa y Nairo venían atrás y yo paré porque si Sosa quería ganar tenía que atacarme y no lo hizo, y he ido con calma hasta el final... Tenía que correr inteligentemente, ir con sangre fría y lo hemos hecho. De ninguna otra manera se podía hacer mejor”.

¿Qué piensa del aporte del equipo?

“Siempre estoy rodeando de grandes directores y preparadores, y sobre todo de un equipo que es sólido y está cerca de mí. Así hicimos esta carrera y el fruto es un gran premio para todos los muchachos que lo dejan todo en las carreteras”.

Usted se convirtió en un referente para los niños y jóvenes del país, ¿cómo asume ese papel?

“Trabajo para mejorar y dar un buen ejemplo a las nuevas generaciones, que sigan el camino que nosotros estamos recorriendo... Mi mensaje es que luchen por sus sueños, si no lo intentan no los van a cumplir. Hay que perseverar a pesar de los baches que se presentan, la vida es de altibajos y hay que afrontarlos con calma para salir de ellos”.

Hablando con su preparador dice que no lo quiere apresurar para un Tour de Francia... ¿Qué opina?

“Vamos poco a poco, luego miraremos las grandes competencias y las podremos disputar bien, mucho mejor. El 2018 fue un año muy bueno para mí, pero cada temporada es algo nuevo y con las ayuda de Dios todo irá mejorando”.

¿Tener en Colombia estas grandes figuras cambia la imagen del país?

“Siempre hemos tenido un gran ciclismo, en los 80 y ahora estamos pasando por un gran momento, creo que continuaremos para largo porque detrás de nosotros vienen grandes figuras y cuando seamos abuelitos los vamos a ver por la televisión”.

¿Qué le dice a la afición antioqueña por lo vivido?

“Es impagable que nos reciban de esta manera, que sintamos la pasión que crece cada día por la bicicleta. Y claro, uno cada vez trata de dar espectáculo para que se sientan recompensados de la misma manera que nosotros percibimos ese aprecio”.

Muchos sueñan con tener un equipo colombiano conformado con sus mejores corredores, ¿lo ve viable?

“Hay que ir con calma, el año pasado comenzó la lucha y esta carrera es la más importante en Colombia. Un equipo Protour puede que se dé, pero debe estar bien estructurado y complementado, no es fácil que todos corramos en un mismo conjunto porque quién trabajaría por quién. Habría que tener claridad sobre quiénes serían los líderes”.

Su vuelo hasta Las Palmas compensó el esfuerzo y también hizo vibrar a la afición. ¡Grande Supermán!.