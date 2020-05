Todos tienen la ilusión de correr

Para el presidente del ente rector de este deporte en el país, Mauricio Vargas, los eventos definidos (ver tabla anexa) “están sujetos a las disposiciones que fijen el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte sobre el particular. El interés de la Federación es preservar, primero que todo, la salud de sus deportistas”.

Carreras como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España son primordiales para que este deporte no ponga pie en tierra, como lo dijo recientemente el cundinamarqués Egan Bernal, actual campeón de la ronda gala con el Ineos Team.

Si en Europa no saben realmente si podrán salvar este año el calendario de ciclismo, qué podríamos decir de Colombia, donde pareciera que sacar adelante el programa de competencias será una cosa de titanes.

Para Mesa, si alguna prueba de esas se cruza con alguna que se esté diputando en Europa “no hay problema, porque seguramente nos acomodaremos a los horarios y así los certámenes podrían tener la cobertura que ameritan”, pero que lo mejor es ceñirse a los lineamientos del Gobierno.

“Necesitamos correr, tener buena preparación para los eventos. Todo es incierto, pero si en España, Italia y Francia, se habla ya de fechas de competición, y tras vivir días duros por la pandemia, es porque sí se pueden hacer, por eso es bueno que acá tengamos los protocolos para realizar el calendario”, apunta.

El nariñense Darwin Atapuma, del Colombia Tierra de Atletas, dice que lo que suceda en Europa, donde ya están abriendo el comercio y habilitando deportes para su práctica, será de ejemplo para saber si en Colombia se puede empezar la “nueva vida normal”.

“Es bueno conocer el calendario, pero hasta que no haya una cura, no se puede confiar”. Comenta que por la tranquilidad de cada persona, lo mejor es seguir en casa.

“¿Quién garantiza que no te vas a contagiar en la calle?”, se pregunta. “Así el Presidente dé permiso de salir, no podemos relajarnos, aún no hay garantías que estemos inmunes. Lo primero es cuidar la integridad de todo el pueblo”.