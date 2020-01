Con Egan y otras figuras, fue presentado el Tour Colombia 2020

La tercera edición del Tour Colombia 2.1, que se correrá entre Boyacá y Cundinamarca, del 11 al 16 de febrero, fue presentada oficialmente en Bogotá, ciudad donde finalizará la carrera que arranca en Tunja.

La carrera que constará de 823,3 kilómetros a lo largo de etapas, tendrá la participación del campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, quien también fue el ganador de la primera edición de la prueba nacional realizada en 2018.

“Una etapa termina en mi municipio y la última saldrá también de Zipaquirá. Sería chévere ganar de nuevo el Tour Colombia. La gente lo apreciaría bastante, me estoy preparando bien, es el primer contacto después de haber parado un buen tiempo”, dijo el corredor de 23 años.

Egan también resaltó el trazado que determinó la organización pues, según él, permite que los corredores europeos vean con buenos ojos competir en Colombia. “La Federación de Ciclismo hace bien en tener en cuenta a los corredores de afuera y poner etapas no tan duras, si no ellos no vendrían. Como colombianos nos gustaría que hubiera mucha subida, pero no se puede. A mí me gusta el recorrido”, expresó el corredor del Team Ineos.

Por su parte, Óscar Sevilla, uno de los pertenecientes al circuito nacional que más se han destacado en las ediciones anteriores del Tour, considera que la carrera le permite destacarse a corredores con diferentes perfiles. “Me parece un trazado equilibrado. Etapas para fugas, contrareloj y una etapa final difícil. Va a ver oportunidad para todos”, dijo el colomboespañol.

Junto a Egan, otras figuras estuvieron presentes en la presentación de la carrera, como Sergio Luis Henao y Camilo Ardila (Emirates), Edwin Ávila (Israel Star Up), Juan Diego Alba (Movistar), Óscar Sevilla (Team Medellín) y Jesús Peña de Talentos Colombia.

Serán en total 156 corredores de 26 equipos, entre los que destacan el italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates), Richard Carapaz (Team Ineos), Julián Alaphilippe y Bob Jungels (Deceuninck Quick Step).