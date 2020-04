“El ciclismo no me debe nada. He estado cerca (de ganar una grande), pero estar en el podio es muy lindo, lo feo es terminar en el hospital”.



“Si hay dos ciclistas a los que beneficia todos estos cambios es a Froome y a mí, que estábamos jodidos”.



“Mi mamá me dice que por qué escogí la calavera como imagen. La calavera es transparencia, es lo que somos todos por dentro”.



“Ojalá con esto pase como cuando uno sale de un accidente que aprende a pensar antes de cagarla,

a cuidarse y quererse más”.



“Somos calaveras en esta pandemia, porque aún por más exitosos que seamos a todos nos encerró un virus. Todos somos iguales”.



“Siempre les digo a los colegas, el triunfo más difícil es ganarse a la gente”.



“Yo digo que ser grande es aprender de todos con los que uno se rodea”.



“Ese mito de que la madurez en el ciclismo llega a los 31 ya no aplica, ahora los jóvenes tienen todo para hacer 10 años a tope”.