Piernas de López dan señal de grandeza

Gracias a Ángel Madrazo España logró su primer festejo en la presente edición de la Vuelta de ese país. El deportista de 31 años es, además, líder de la montaña. “Estoy que no me lo creo. La culpa es de este maillot. Cogí la escapada para puntuar en los puertos y para que, luego, mi compañero Jetse Bol siguiera adelante. El equipo me dijo que levantara el pie, pero al ver que teníamos 10 minutos a falta de 70 kilómetros le dije a mi director: “Julio (Izquierdo), no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y seguimos adelante”.