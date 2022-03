En la segunda jornada de la Liga, la derrota del DIM en su visita a Patriotas 2-0 no solo indignó a los hinchas sino que las declaraciones del técnico Julio Comesaña abrieron una brecha que once fechas después por fin se cerró para darle paso a un ambiente en el que hinchas, cuerpo técnico y jugadores van de la mano.

El entrenador dijo que sus palabras en ese momento fueron mal interpretadas, más allá de que en redes sociales los aficionados manifestaron su inconformismo.

Sin embargo, y sin abandonar al equipo, los fanáticos lo siguieron alentando, algo que contagió al grupo, que empezó a lograr victorias y convertir el Atanasio en un fortín donde el rojo es difícl que conceda puntos.

El fin de semana, tras igualar 1-1 en un partido complejo en su visita a Pereira, con un hombre menos por expulsión y cuestionamientos al desempeño del árbitro Nicolás Gallo, el técnico Comesaña se refirió de nuevo a la hinchada. Esta vez reconoció el aporte que ha hecho para el actual momento que vive el conjunto.

“La hinchada del DIM, no digo que es única porque hay otras que también acompañan, pero sí está generando pasión en los jugadores. Por eso el equipo está jugando con la mente, las piernas y el componente extra, el corazón, algo vital para conseguir los resultados que necesitamos”.

Y continúo: “estoy feliz con lo que está mostrando el equipo porque no nos entregamos, luchamos, tenemos oficio, hemos manejado la adversidad, no hacemos cosas que dañen el espectáculo, no nos tiramos al piso, no damos patadas, y seguimos construyendo un grupo que va a estar para cosas importantes”.

Con sus palabras no solo reconoce el aporte que el hincha del Equipo del Pueblo le ha dado a esta campaña, sino que también generan un ambiente de hermandad y armonía entre los deportistas que dirige.

El buen presente le ha permitido al Poderoso ascender al cuarto lugar en la tabla, con 22 puntos, cerca de la cima del escalafón y con un rendimiento del 100% como local, con seis victorias en igual número de juegos disputados.

Además, los jugadores están enfocados en seguir teniendo un buen desempeño en la Copa Sudamericana tras superar la primera fase. Ahora, en zona de grupos, iniciará el próximo jueves 7 de abril contra Guaireña (Paraguay) como visitante. Luego, en el Atanasio, enfrentará al 9 de Octubre (Ecuador) el 14 de abril.