Copa América, el torneo de los jugadores híbridos

Por john eric gómez marín

Ahora que se acerca la Copa América de Brasil, el jugador suramericano protagoniza una transformación que, de entrada, plantea los siguientes interrogantes: ¿Cuál es su rol actual, cuáles son sus características y qué realidad histórica asumen al hablarse del tema talento?

Contrario a décadas pasadas, factores como la fuga temprana de talentos, la falta de canchas naturales, como los famosos potreros, que se han reemplazado por campos sintéticos, han cambiado al futbolista de esta región, pero ¿para bien o para mal?

El exseleccionador de Colombia Francisco “Pacho” Maturana dice que la formación y las condiciones de los suramericanos no tienen discusión, pero cuando este futbolista llega a Europa cambian otras cosas. “Se pierden factores ligados a la identidad cultural. El sentir del juego del futbolista de esta parte del mundo es la libertad, que pueda crear siendo libre, pero en Europa se hacen esclavos del orden”.

No obstante, el técnico y cazatalentos español del Atlético de Madrid, Tolo Darder, dice que la técnica del suramericano nunca ha desaparecido y por eso siguen siendo apetecidos en ese continente.

“La prueba fehaciente de eso es que entre los cinco más grandes jugadores, que para mí fueron Alfredo Di Stefano, Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff y Lionel Messi, cuatro son suramericanos”.

Colombia es exportador

Lo que sucede en la actualidad, explica Darder, es que Colombia se convirtió en el tercer país exportador de Suramérica, pero lo que falta es un mejor y mayor proceso de maduración.

“Hay un fenómeno que se viene presentando y es que la mayoría de jugadores que hacen escala en Argentina antes de llegar a Europa, arriban más maduros y rinden mejor que los que no hacen ese tránsito. Allá adquieren mayor competitividad”.

El experto ojeador agrega que basta con observar y analizar el más reciente caso de Marlos Moreno, quien al parecer se quedó en promesa, pese a toda la técnica que tiene.

“El fútbol europeo es de alta intensidad y velocidad; el jugador debe tocar, moverse y pensar al mismo tiempo y para esas condiciones de juego, excepto Brasil, Argentina y Uruguay, es que se debe preparar al futbolistas de los otros países suramericanos”.

Hay nuevos perfiles

El también español Marc Salicrú es uno de los empresarios más importantes de Europa y dice que, históricamente, Brasil y Argentina siempre han aportado jugadores de calidad, y Colombia está en ese proceso de aprendizaje.

“En la posición de 9 y 10 siempre la primera opción es un jugador suramericano. Para no ir tan lejos: Messi, Maradona, Ronaldo, Romario. Ahora, la demanda es de futbolistas veloces, rápidos y que hagan un ‘ida y vuelta’ por toda la banda”.

Salicrú señala que ahora el suramericano compite también en calidad con el europeo, que ha mejorado en ese aspecto. “El nivel de Europa creció mucho en los últimos años y se han abierto las posibilidades de fichar jugadores en Holanda, Serbia y otros países que antes no estaban en el radar de nadie”. Sin embargo, el representante asegura que, físicamente, el suramericano ha crecido también, “no al nivel del futbolista africano, pero compensa eso con su inteligencia”.

Explica que no cree que, llegando a Europa, el suramericano haya perdido cosas.

“Por el contrario hoy tiene más acceso. Antes la mayoría de jugadores llegaba de Brasil y Argentina, al día de hoy solo Venezuela y Bolivia pueden estar rezagadas, y los que han ganado más espacio son indudablemente los colombianos y ecuatorianos”.

Cuenta el empresario que los mercados de los otros 7 países de Suramérica, después de Brasil, Argentina y Uruguay, eran poco explorados por los clubes europeos porque para esos equipos no eran seguros, situación que aún se presenta en China, país que le sigue apostando a brasileños y argentinos, pero que con la actuación de varios colombianos ha venido eliminando barreras.

“En Europa ya es normal llevar jugadores colombianos, ecuatorianos y venezolanos, eso está muy de moda, y no creo que carezcan de algo en particular. El perfil de estos habla de magia y calidad. Y, por lo tanto, marca la diferencia. No obstante, ahora también se buscan rápidos, que desborden por las bandas y con otras características”.

Así que en esta Copa América hay una mezcla interesante entre las raíces del jugador suramericano y las que suma el aprendizaje del europeo n