Un grupo de creativos argentinos, amante de su Selección, creó una plataforma para medir en tiempo real la distancia entre el astro del fútbol Lionel Messi y el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, luego de las amenazas de este último a la “Pulga”.

“¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, lanzó Canelo en Twitter el sábado pasado, después del partido Argentina vs. México del Mundial de Qatar, enojado por imágenes en las que se ve a Messi tocar con su zapatilla una camiseta mexicana que estaba en el piso de los camerinos, gesto que el boxeador consideró un insulto a su país derrotado 2-0 ese día.