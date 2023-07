Pero en 2021, antes del Tour, el muchacho se coronó campeón de la Semana Coppi-Bartali y fue segundo en la Vuelta al País Vasco, y puso a sonar las alarmas en el Jumbo. Los entrenadores decidieron llevarlo como un as bajo la manga a Francia, detrás de Primoz Roglic, y la apuesta no les salió mal. El esloveno tuvo que retirarse luego de una fuerte caída, y Jonas tomó las banderas del equipo y no decepcionó.