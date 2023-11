Diana Pineda, la experimentada deportista que vivirá con Antioquia sus sextos Juegos Nacionales

“Estos Juegos son los más importante para nosotros porque en ellos representamos a nuestra región, el lugar donde nacimos. Siempre nos preparamos bien para dejar en alto los colores de Antioquia”, dice con convicción esta deportista que ha sido campeona suramericana, panamericana, bolivariana y centroamericana.

Pineda porta el uniforme blanco y verde en los Juegos Nacionales desde el 2000 que tuvieron como sedes a Nariño y Boyacá. En su debut no estuvo con el grueso de la delegación, ya que los clavados fueron enviados a Ibagué. “Tenía 15 años, estaba muy pequeña y nos tocó competir en medio de un aguacero impresionante, recuerdo que me lancé y otra competidora se tiró también, casi al tiempo, y me cayó encima. Fue un poco traumático, pero esos Juegos son un bonito recuerdo porque allí gané mis primeras dos medallas de oro y sentí esa emoción tan bonita; eso me impulsó a seguir compitiendo”.

Durante su larga y laureada carrera, Diana también ha actuado en plataforma, siendo una de las principales referentes en el país y el continente.

Actualmente, junto a sus compañeros de Selección Antioquia, se encuentra en México en el último ciclo de preparación para Juegos, en los que su cosecha va en 12 medallas, de las cuales diez son doradas y las dos restantes platas.