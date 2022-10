El elenco dirigido por Flabio Torres ocupa la tercera casilla con 31 puntos , y clasifica si gana o empata. Incluso perdiendo si se le dan tres de estas cinco situaciones: que Nacional ni Junior ganen, que Millonarios tampoco, que América pierda pero no por más de cuatro goles y que haya ganador entre Santa Fe y Once Caldas.

Los grandes hacen cuentas

Además de Nacional y Junior, entre los llamados grandes del fútbol colombiano también hacen cuentas América y Millonarios.

Si los Diablos Rojos vencen a Magdalena se clasifican y si empatan también, a no ser de que haya una debacle de goles, como perder por tres y que Junior gane por el mismo número. Además, que todos los que están detrás ganen y lo superen en la tabla. Solo en ese escenario podría ser eliminado con el empate.

Si pierde podría clasificar, pero tendría que hacerlo por un gol y que se le den tres de estos cuatro escenarios: que Once Caldas pierda, que Millonarios no gane, que Nacional tampoco y que Junior no triunfe.

Millonarios tiene 29 puntos y si triunfa sobre Alianza estará en los cuadrangulares. Empatando podría llegar, siempre y cuando se le den dos de los siguientes resultados: que América no pierda con Unión, que Nacional no gane y si pierde que no lo haga por seis goles y que Junior no gane. Si se le dan dos de esas tres variables clasifica. Si pierde queda eliminado. Será una jornada de película.

Así se juega la fecha 20

Nacional-Equidad 4:00

Magdalena-América 4:00

Alianza-Millonarios 4:00

Santa Fe-O. Caldas 4:00

B/manga-Pereira 4:00

Jaguares-Junior 4:00

Pasto-Medellín 4:00

Cortuluá-Águilas 4:00