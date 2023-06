Después no se encontraron en ningún torneo. El serbio no participó en el US Open de 2022 por estar vacunado contra el covid-19; mientras que Alcaraz no estuvo en el Abierto de Australia de este año porque se lesionó.

Los ojos del mundo siempre se fijaron en París por el arte, los escritores, por ser un centro vanguardista, el lugar donde se iluminó el conocimiento humano y el hombre se llenó de pasiones en los años 20 del siglo pasado.

Cien años después, en junio de 2023, los fanáticos del tenis posaron sus miradas en la pista de polvo de ladrillo del estadio Phillipe Chartier, la cancha central del complejo en el que se juega el Roland Garros en París, esperando que en las semifinales del segundo grande del año se diera un enfrentamiento entre el español Carlos Alcaraz y el Serbio Novak Djokovic, que ahora lideran la vanguardia del otrora deporte blanco.

Y pasó. Alcaraz, que ocupa el primer puesto del ranking mundial de la ATP, venció en un partido que fue bastante apretado en los juegos finales al griego Stefanos Tsitsipas. Lo hizo en tres sets con parciales de 6-2, 6-1, 7-6 (7/5).

Por su parte, Djokovic, que es tercero en el listado mundial, remontó un duelo en el que empezó perdiendo y venció en cuatro mangas 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-4, al ruso Karen Khashanov (11° del mundo). Los dos tenistas más importantes de este momento, que están llenos de contrastes –Alcaraz tiene 20 años y solo ha ganado un Grand Slam; mientras que Djokovic, de 36, busca su título 23 en los grandes del tenis– se enfrentarán este viernes, a partir de las 7:45 a.m. de Colombia, buscando un cupo en la final del abierto francés.

“Tengo muchas ganas de jugarlo. Siempre he dicho que para ser el mejor, tienes que batir al mejor, y Novak lo es”, comentó Alcaraz en declaraciones posteriores al final del duelo con Tsitsipas.

Una rivalidad “nueva”

La rivalidad entre Alcaraz y Djokovic apenas nace. Es cierto que desde septiembre de 2022, cuando Alcaraz ganó el US Open, tienen una pelea por el primer puesto del ranking de la ATP; pero ellos, en la cancha, solo se han visto las caras una vez.

Fue en las semifinales del Abierto de Madrid de 2022. Ese día Alcaraz se impuso en tres sets con parciales de 6-7, 7-5 y 7-6. Después de eso pudieron encontrar en los cuartos de final de Wimbledon, pero Alcaraz perdió con el italiano Jannik Sinner en octavos de final. Djokovic quedó campeón en Londres.

Después no se encontraron en ningún torneo. El serbio no participó en el US Open de 2022 por no vacunarse contra el covid-19; mientras que Alcaraz no estuvo en el Abierto de Australia de este año porque se lesionó.

Ahora, en la ciudad del amor, de los escritores, del arte, los mejores tenistas del momento se ven las caras. Nace una nueva vanguardia.