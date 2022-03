Turno para Yuliana

Una de las cartas locales que tendrá acción este jueves en las canchas de El Rodeo será la antioqueña Yuliana Monroy. Disputará, junto a la argentina Berta Bonardi, el duelo de dobles ante la dupla nacional integrada por María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez.

“Jugar en casa es emocionante, se siente el cariño de la gente, la familia nos puede acompañar, la comida es buena y podemos descansar. Lastimosamente no pude ganar en sencillos, no me sentí cómoda, pero espero avanzar en dobles, tengo una compañera de buen nivel y nos entendemos bien”, concluyó Yuliana