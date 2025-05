“Creo que soy capaz de luchar por la maglia rosa”: Egan sobre la semana decisiva del Giro

“Además de competir por el resultado, corro por mí mismo y busco sentirme bien en la bici. Cuando llego al autobús después de las etapas, no miro la clasificación. Disfrutar del ciclismo es lo que más me importa, y la verdad es que disfruto mucho de la carrera. El equipo me apoya, y no hay mucho más que pueda pedir en la vida”, dijo Bernal, citado por su equipo, y quien se ubica octavo en la clasificación general, a 3.38 del líder Isaac Del Toro (UAE).

“Creo que soy capaz de luchar por la maglia rosa. Siempre es igual en el Giro: todos esprintan para conseguir una bonificación de dos, cuatro segundos quizás... y luego, en la última semana, la general será cuestión de minutos. Tendremos paciencia”, sorprendió Egan con sus declaraciones.

Y pensando en lo que se viene, la general, producto de la alta montaña que se viene, podría dar un vuelco a la tabla, sobre todo porque el gran esfuerzo hecho podría empezar a pasarle factura a más de uno. Por ejemplo, el esloveno Primoz Roglic (Bora), quien era el principal candidato al título, empezó a dar muestras de debilidad y ahora es décimo, a 3.53.