La explosión de contagios de covid-19 en los últimos días llenó nuevamente de incertidumbre el deporte mundial. Ya se han aplazado distintos eventos alrededor del mundo y hay incertidumbre para el inicio del 2022.

Partidos aplazados en la Premier League, equipos de la NBA diezmados, preparación para el Abierto de Australia perturbada, etc.

El deporte no se libra del exponencial aumento de casos de covid-19 ligados a la variante ómicron, y siente la amenaza de un nuevo cierre total de puertas, o incluso un parón en las competiciones.

En España, el Real Madrid anunció este miércoles el positivo en coronavirus de cuatro jugadores de la primera plantilla tras las vacaciones navideñas: el brasileño Vinícius Junior, el belga Thibaut Courtois, el uruguayo Fede Valverde y el francés Eduardo Camavinga, que causan baja para el primer partido de 2022, ante el Getafe.

El Real Madrid sometió a test PCR a todos sus jugadores al regreso de sus vacaciones y confirmó en un comunicado que vuelve a sufrir un brote con cuatro nuevas víctimas del virus.

Mientras que el Rayo Vallecano, en el que actúa el delantero colombiano Radamel Falcao García, informó de 12 afectados, entre jugadores, técnicos y directivos.

En el Abierto de Australia, con la baja confirmada de Rafa Nadal, se espera todavía la presencia del número uno del mundo, Novak Djokovic. La competición exige a los jugadores estar vacunados y el serbio, que no jugará la Copa ATP por equipos días antes también en Sydney, no ha confirmado si está vacunado o no

En el campeonato inglés, su sacrosanto ‘Boxing Day’ (un día después de Navidad) no tuvo su habitual aspecto festivo, con tres partidos aplazados, entre ellos el Liverpool-Leeds. Dos duelos de la fecha 20, que culmina este jueves, ya han sido añadidos a esa lista. En total, la Premier League se vio obligada a aplazar una decena de juegos en las tres últimas fechas, mientras Gran Bretaña hace frente a un número récord de contagios. Gales decidió que todos los eventos deportivos se disputen a puerta cerrada. En Escocia se adelantó el parón invernal de tres semanas: comenzó el lunes en lugar del 3 de enero