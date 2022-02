Las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021 serán los momentos que Estefanía Álvarez Piedrahíta guardará entre sus tesoros más preciados.

En una decisión que no fue fácil de tomar, la nadadora artística dio por terminada su carrera deportiva, tras nueve años dedicada a perfeccionar en el agua los movimientos que la llevaron a convertirse en una de las mejores del mundo.

“Lo venía planeando desde hace tiempo, porque no es una decisión fácil, mi grupo de trabajo lo sabía, al igual que mi familia, y aunque el año pasado pude cumplir con todos mis compromisos deportivos, profesionales y académicos, sentí al final que no estaba haciendo ninguna de las tres al nivel que quería y por ello tomé la decisión de decir adiós”, comentó.

Aunque está tranquila, en su voz también se siente esa tristeza por dejar lo que ha sido su vida: “Siento nostalgia, pero me tomé el tiempo necesario para pensar en mi decisión, no quería decir adiós mal, sin rendir, o sintiendo que ya no podía más, o terminar mi carrera por una lesión. He sufrido mucho con el tema de mis oídos (otitis y las perforaciones), por eso lo mejor era decir adiós así, estando bien”.

Estefanía, que desde el año pasado hace parte de la nómina administrativa de Indeportes Antioquia, continuará con su trabajo en esa entidad aplicando su profesión (profesional de Estadística), acompañando la parte de análisis e implementación de un sistema de información que maneja el área de planeación.

“La idea es condensar toda la información histórica de los deportistas paisas. Ha sido una experiencia muy buena. Pensé, después de tener durante tantos años el apoyo de Indeportes, que sabía todo sobre la entidad y su manejo, pero no, al llegar he descubierto unas facetas nuevas que me han enseñado bastante, algo que me sirve mucho para mi especialización”.

Ahora, que ya no estará en el agua, Estefanía intentará aprovechar al máximo los fines de semanas, esos que perdió durante 9 años para dedicárselos a su familia.

Sin la responsabilidad de tener que rendir al máximo, la nadadora confía en seguir alimentando su afición por el Kite surf, un deporte que ha practicado en el Lago Calima, en el Valle del Cauca, y que quiere seguir haciendo de manera recreativa.

La entrenadora Paula Andrea García y la nadadora Mónica Sarai Arango, su compañera de dueto, continuarán en el deporte de alto rendimiento, aunque ahora el panorama del dúo es incierto.

“Voy a seguir en la modalidad de solo, a la espera de lo que la Liga de Antioquia y la Federación decidan”, confesó Arango