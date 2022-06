Algunos de los protagonistas de esta aventura ya habían intentado conquistar esta montaña en 2018, pero no lo consiguieron. Sin embargo, no se rindieron.

La actividad no se hizo esperar y emprendieron la travesía que les tomaría ocho días, para estar nuevamente enfrentando los más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar de esta montaña y los 4.000 metros de desnivel que hay que superar para llegar al objetivo.

Los cuatro primeros campos lograron superarlos en medio de “un clima inigualable”. Ellos decidieron adoptar el estilo alpino, es decir, llevando consigo todo el tiempo a sus espaldas todos sus insumos, sin hacer varios viajes para subirlos. “Es mucho más difícil por el esfuerzo físico, pero ganamos mucho en tiempo”, explicó Díaz.

Según relataron, los más de 45 kilos por persona fueron consumiendo sus fuerzas, pero dejando las suficientes para estar en poco tiempo en el High Camp, campo 5 a 5.200 msnm, lo que les permitió actuar rápidamente para el intento de cumbre.

En el camino decidió hacer un alto Andrés Navas, quien optó por regresar a los 6.000 msnm cruzando el Football Field.

“Las energías ya las había consumido, solo que para ese momento yo no estaba seguro de eso. En la última trepada había estado peleando con mis pies y con mi cerebro tratando de encontrar fuerzas donde fuera, pero a partir de un descanso que tuvimos para emprender el ascenso a los últimos 200 metros, creo que la decisión estaba tomada”, relató el montañista de 60 años de edad, quien no duda en calificar esta montaña como la más difícil que ha enfrentado, aunque no renuncia a su intento de conquistarla.

Según contó, lo más complicado en ese momento fue hacerles entenderle a sus dos compañeros que ellos “podían y debían seguir subiendo, sin sentir ningún temor porque yo me quedara abajo y regresara solo. Fue una decisión difícil de digerir”.

Para fortuna de la expedición, “Lobo” y “Gabo” decidieron seguir adelante y llegaron a lo más alto del Monte Denali, donde estuvieron durante una hora y 30 minutos.

“Orgullosamente, el 3 de junio de 2022, al dejar atrás el campo 5 a las 10.15 a.m. y luego de más de ocho horas de ascenso”, los dos últimos mencionados alcanzaron la cima de la montaña considerada la más fría del mundo y cuya variabilidad meteorológica la hace una de las ascensiones más complejas del proyecto 7 cumbres, como se conoce a nivel mundial este reto colombiano.

Tras coronar la cima, los montañistas emprendieron su regreso con “el propósito cumplido y con la certeza de que el camino de vuelta y a salvo aún debía ser enfrentado”. Así, el día 12 de la expedición dieron por terminada esta aventura, al menos de momento, pues en el horizonte están entre otros, el Himalaya y el Everest .