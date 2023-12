Manuel Conecta realizó otro video buscándola para entregarle el dinero de Falcao. Ahí grabó la reacción de la joven, quien no paraba de llorar. Además mostró un pequeño corto del “tigre” saludándola y explicando por qué creía que merecía esa suma de dinero.

Después de que el gesto del colombiano se volvió viral en redes, el periodista deportivo Ricardo Henao hizo una publicación en X (antes Twitter) que se pudo malinterpretar por el momento en que la compartió: “’Haz el bien y no mires a quien’, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales...”.

Ante esto, el exjugador de Porto y Atlético de Madrid también respondió por la misma red social: “Si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me enteré. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”.