Sin embargo, en el gobierno actual no parecen estar muy de acuerdo con esta iniciativa y por lo pronto no tienen entre sus planes sumarse a ella.

A esta postura adhirió recientemente la nueva ministra del deporte María Isabel Urritia, quien dejó claro que esta idea no hace parte del actual gobierno.

“El tema de la Fórmula 1 es algo atractivo y bueno, pero no está dentro de los propósitos del nuevo Gobierno. Si la ciudad lo quiere hacer, se podría llegar a un acuerdo para esto”, comentó por su parte, la exdeportista.

Urrutia insinuó que es consciente que los beneficios que puede generar el hecho de tener el país un certamen de esta categoría, pero insistió en que no se pueden comprometer a subsidiarlo desde el gobierno.

“Entiendo que el tema de la Fórmula 1 genera turismo y muchas cosas para la ciudad, pero nosotros, desde el Ministerio no podemos financiar este tema, que es muy costoso. El Gobierno pasado no dejó esto en el presupuesto y nosotros no podemos asumirlo. Si la ciudad lo quiere hacer, puede hacerlo, si necesita ayuda con el tema logístico, claro que ayudaremos en eso, pero en el tema de presupuesto no podemos”, explicó.