Tatiana Calderón parece no tener un techo en el automovilismo mundial.

La colombiana, que en 2019 se convirtió en la primera mujer en competir en la Fórmula 2, abrirá este fin de semana un nuevo capítulo en su carrera deportiva cuando debute en la Indycar con el equipo AJ Foyt Racing.

“Estar en Indy es un sueño hecho realidad. Será un año difícil, de mucho aprendizaje, pero tengo ganas de hacer una buena misión”, dijo Calderón. El certamen abre este domingo su telón en San Petersburgo (Florida).

La expiloto de pruebas y reserva de Fórmula 1 de Sauber y Alfa Romeo Racing conducirá un Dallara con motor Chevrolet.

“Soy consciente del desafío, pero esta es la oportunidad de mi vida y haré todo lo posible para que salga lo mejor posible”, agregó la deportista, quien se convertirá en la primera mujer en competir en AJ Foyt desde que este comenzó a participar en los autos de Indy en 1966.

Tatiana se inició en monoplazas en Estados Unidos, en 2010-2011, en la serie Star Mazda que se convirtió en la Indy Pro 2000. Luego corrió en Europa, en Fórmula 2, y en Japón, en Súper Fórmula, acumulando experiencia que le servirá en este nuevo ciclo.

Cargada de motivación

“Creo que cada vez que eres novato en una serie es complejo, pero me siento preparada. Cuando fui a Japón para la Súper Fórmula no tenía compañeros de equipo, no conocía las pistas y tuvimos poco tiempo para adaptarnos a diferentes condiciones, así que estoy segura de que fue una gran preparación”, recordó.

La bogotana añadió que con las carreras de resistencia que he hecho en los últimos dos años, incluidas las 24 horas de Le Mans, aprendió sobre combustible, gestión de los neumáticos, y que eso puede ayudar en IndyCar, “ya que las pruebas son bastante largas y la estrategia juega un papel importante, por lo que gestionar todos estos factores es clave para obtener un buen resultado”, agregó la piloto que también es patrocinada por Telmex Claro