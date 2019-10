1.117 futbolistas entrarán a huelga

Acolfutpro aclaró que los futbolistas no se presentarán a los partidos desde la fecha indicada hasta tanto no se inicie una negociación, pero sí cumplirán con los entrenamientos que establezca cada club. Y advirtió que cualquier presión indebida que se ejerza sobre sus asociados será puesta en conocimiento de las autoridades “para que se protejan sus derechos”.

Algunos clubes, como Atlético Nacional y Envigado, manifestaron que hasta ayer tarde no habían recibido ninguna notificación de sus deportistas.

El conjunto verde, por medio de su presidente Juan David Pérez, dijo que se sostienen en lo expresado en un comunicado de esta semana y que coincide con la mayoría de clubes.

“De acuerdo con las normas legales colombianas la negociación colectiva está debidamente regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Es fundamental tener presente que la figura de la negociación sectorial o gremial no existe como tal en nuestra legislación laboral... En consonancia con lo anterior, a la sociedad Atlético Nacional, en su calidad de empleador, no se le ha entregado hasta la fecha un pliego de peticiones por ninguna vía por parte de aquellos que están legitimados para hacerlo, es decir, de sus jugadores”.

Agregó que no se ha suscitado un conflicto colectivo a la luz de las normas laborales vigentes y, por ende, no se han agotado ni la etapa de arreglo directo ni ninguna otra que faculte a los jugadores a realizar un cese de actividades dentro de los términos de la ley laboral. Al no existir un conflicto colectivo de trabajo válido, no es procedente, ni coherente, el ejercicio de mecanismos de presión ilegales, tales como el paro anunciado por Acolfutpro”.

Ramiro Ruiz, presidente del Envigado, apuntó que “una cosa es que se decrete paro en el fútbol con todos los actores, y otra que Acolfutpro y algunos asociados decidan no competir”.

Según él, la institución naranja está al orden del día con salarios y seguridad social. Allí les explicaron a los futbolistas que “hay instancias jurídicas para hacer sus reclamos y que en este momento no es sano que alguno no quiera jugar”.

Otros equipos han comentado entre ellos que, para cumplir con el calendario utilizarían nóminas juveniles (sub-20), algo que sería posible.

Solo que, aparte del tema de televisión, el campeonato está en una instancia decisiva. En la fecha 20 se definirán los últimos clasificados y nadie quiere quedarse por fuera por todo lo que representa en materia económica .