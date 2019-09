“Admiro a la mujer futbolista”: Paniagua

La primera experiencia que Carlos Paniagua tuvo en el fútbol femenino fue por una orden perentoria de la Federación. Estaba en Cartagena iniciando unas vacaciones y, a pesar de los ruegos, le tocó interrumpirlas e irse a Bogotá.

Un miércoles al mediodía el popular Fututo caminaba por la playa de la mano de su esposa cuando recibió una llamada de Carlos Piscis Restrepo, de quien era asistente de la Selección Colombia masculina sub-20 y con el que cumplió un exitoso proceso deportivo.

“El doctor Bedoya (Luis) pide que se concentre desde hoy mismo con la Sub-17 femenina que va para el Mundial de Costa Rica (2014)”, le dijo Piscis.

Paniagua no tuvo más remedio que situarle un pasaje a su hijo para que acompañara a la mamá hasta el final de la estadía en el Caribe. Él se fue esa misma noche a la fría capital.

“Yo renegando, sabiendo que iba como asistente de Felipe Taborda para un Mundial”, relata el estratega que, tras la eliminación en la fase de grupos, se reincorporó a labores con el conjunto masculino hasta finalizar el ciclo en marzo de 2017.

Después de esta fecha vino para él una etapa que hoy disfruta y en la que acaba de lograr la clasificación a la Copa Libertadores y a la final de la Liga Femenina con el DIM.

¿Cómo fue su llegada a Formas Íntimas?

“El señor Marco Roldán me pidió que le colaborara con el proyecto deportivo que tenía y ahí empezó todo. La primera misión fue entre julio y diciembre de 2017 y salimos campeones con el Torneo Nacional Interclubes. En 2018 continuamos con la alianza que se hizo con Envigado para la Liga Femenina y aquí seguimos, ahora con el Medellín”.

¿A qué atribuye la buena campaña de este 2019?

“A que nunca dejamos de trabajar a pesar de la incertidumbre de si había torneo profesional o no. Primero, al respaldo de don Marco desde Formas Íntimas, un verdadero apóstol de este deporte. También hay que destacar el apoyo del Envigado que fue el primer club profesional de Antioquia en creer en el fútbol femenino desde la presidencia de Ramiro Ruiz, y hoy en día el DIM con Raúl Giraldo que abrió las puertas”.

¿Qué ha sido lo más gratificante en esta experiencia?

“Le cogí mucha admiración y cariño a la mujer futbolista. Le explico: un jugador profesional gana buen salario, viene, entrena y se va a la casa a descansar y alimentarse bien para llegar al otro día al 100%. En nuestro caso, ellas se levantan a las 4:00 a.m. para entrenar a las 6:00 a.m. Unas llegan en moto, cicla, bus o metro y luego se van todo el día a trabajar o a estudiar. Tener un torneo tan corto (3 meses) no les permite renunciar a sus empresas porque si no, ¿de qué viven?”.

O sea que lo vamos a ver mucho tiempo acá...

“Estoy feliz en el cargo que muchos colegas criticaron porque venía de laborar con selecciones Colombia sub-20 y olímpica masculinas. Cuando dije sí era porque sabía para dónde iba, era abrir una ventana más. Me han hecho invitaciones a trabajar en proyectos y he dicho no. Le cogí amor al fútbol femenino y la idea es dejar huella. Si más adelante sale otra oportunidad lo pensaré, pero estoy agradecido con la gente que confió en mí como entrenador y persona”.

Hablemos de la actualidad... ¿Fue duro el camino para llegar a la final?

“Muy difícil, porque en varios momentos tuvimos 5 o 6 jugadoras concentradas con Colombia o Antioquia. En un torneo tan corto no tener la base completa era un gran riesgo. Pero tras los Juegos Panamericanos se completó el grupo y hemos mejorado mucho, cada vez hay más cohesión y los conceptos con balón y sin él son más claros”.

¿De qué manera ha sido su aporte en el proceso?

“Los que hemos trabajado con hombres y tenemos experiencias, aportamos en conceptos técnicos y tácticos, e información para que haya más orden en el juego y el espectáculo cada vez sea mejor. Este año la gente ha visto excelente partidos y la Liga se va consolidando más”.

¿Qué opina del América, el rival?

“Llegamos en las mismas condiciones, 23 puntos, y ya tenemos el premio de ir a Copa Libertadores. Dos equipos que nos la jugamos con nóminas colombianas. Lo respetamos, pero nosotros trataremos de sacar provecho de nuestras fortalezas,primero en Cali, y luego acá en el Atanasio”.