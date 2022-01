No es el equipo ideal

Sirve para retomar nivel

Sin embargo, otros analistas creen que este encuentro puede servir para que jugadores como Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, Yerson Candelo y Yimmi Chará, quienes posiblemente tengan opciones de estar en los encuentros eliminatorios, muestren en qué nivel están.

“Cuando un jugador tiene la oportunidad de ir a la Selección, sea para un amistoso o un partido oficial, tiene que demostrar por qué lo llamaron y que puede dar una mano importante en el momento en que se le necesite”, manifestó el técnico tolimense Hernán Torres.

Para Torres, Honduras será un rival exigente, con un técnico que conoce perfectamente el fútbol colombiano. “Es un partido que se tendrá que asumir con mucha seriedad y estoy seguro que el profe Rueda sacará conclusiones importantes para lo que resta de la Eliminatoria”, agregó.

Con él coincide el técnico santadereano Norberto Peluffo, quien dijo que son estos jugadores los que deben liderar al grupo de convocados. “Por su experiencia y lo que representan para el técnico son los llamados a sobresalir y guiar a los demás muchachos”.

Agregó Peluffo que a él sí le parece importante jugar este tipo de compromisos. “Cualquier partido, así sea con otros jugadores, de algo le sirve al técnico, es mejor jugar. Uno no entiende a la gente, a veces dizque el técnico no trabaja que porque no hace microciclos ni juega amistosos, y otras veces dicen que los amistosos y los microciclos no sirven. Así es muy difícil”.

Por su parte, el excapitán de la Selección, Carlos “El Pibe” Valderrama, aseguró que el duelo contra Honduras hay que jugarlo, pero ya pensando en Perú y Argentina.

“A Perú hay que ganarle, porque si no olvidémonos de ir al mundial. Después veremos que pasa con Argentina, pero en Barranquilla no hay de otra, solo sirve ganar”.

Para Valderrama, los jugadores que enfrenten a Honduras también van a tener puesta la mente en los partidos de Eliminatoria.

“Van a jugar buscando la posibilidad de mostrarle al profe que se merecen un lugar. Ese partido hay que ganarlo para llegar con mayor moral a los juegos que sí valen la pena”, indicó.

Así que el duelo ante Honduras, más allá que un amistoso, conlleva sus riesgos