Falencias de la Selección quedaron al descubierto

También hay que apuntar que las ausencias de James Rodríguez y Radamel Falcao han pesado en este proceso. Ya son cuatro partidos en los que no los tuvo Queiroz y sin ellos no ha podido ganar: 2-2 con Brasil, 0-0 con Venezuela y Chile, además de la derrota 3-0 con Argelia.

“En una convocatoria pasada no le fue bien y ahora no lo llamó. No sé qué le pasa con él, me parece que es el 9 más importante que tiene el fútbol colombiano, es titular del mejor equipo de América que en la actualidad es el River Plate y juega todos los partidos. Si no están Duván Zapata ni Falcao, para mí, el mejor es Borré”.