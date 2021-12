El técnico Juan Carlos Osorio, quien generó mucha ilusión con su llegada al América, nunca pudo conseguir un equipo que agradara a la tribuna pese a su clasificación a los cuadrangulares, condición que le pusieron los directivos para que continuara al frente del conjunto escarlata. Además, el estratega risaraldense tuvo varias salidas en falso en las ruedas de prensa, que le generaron un ambiente pesado con la parcialidad de los Diablos Rojos. El exjugador del América, Harold Lozano, manifestó que difícilmente Osorio vaya a convencer a los hinchas después de la forma en la que se refirió a ellos, cuando dijo que no querían al equipo. “Lo único que salva esa relación es un título y me parece que aún no hay equipo para eso, esperemos se refuerce bien para 2022”.