Clásico femenino llega al Atanasio

Por primera vez el estadio Atanasio Girardot será sede del clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional por la Liga Femenina de fútbol, este miércoles a las 3:00 p.m. La entrada para los aficionados es gratuita por disposición de la dirigencia del Poderoso que es el local.

A diferencia del duelo que ambos equipos protagonizaron por el torneo profesional colombiano el pasado 4 de agosto en Ditaires (Itagüí), que terminó 0-0, el de hoy tiene ingredientes especiales.

Por un lado, el sitio del encuentro en el escenario deportivo más emblemático de los antioqueños y, por otro, la presencia en la nómina roja de cinco jugadoras campeonas en los Juegos Panamericanos de Lima: Manuela Vanegas, Daniela Arias, Oriánica Velásquez, Mayra Ramírez y Diana Ospina.

Ellas retornaron el lunes por la noche de Perú y ayer estuvieron en el entrenamiento matinal, en el que se definió la plantilla. Todas están concentradas desde ayer y serían titulares, aunque hay una duda con Ospina que no pudo jugar la final en Lima, ante Argentina, por una molestia en una rodilla. “Está entre las convocadas y la vamos a evaluar hasta última hora; en caso de que no pueda competir la reservaremos para el juego del domingo contra Once Caldas”, comentó el técnico Carlos Fututo Paniagua, quien se nota motivado con el partido.

“Queremos hacer un buen juego y brindar un lindo espectáculo a la gente que asista al Atanasio. Es la mejor manera de contribuir a que el fútbol femenino siga creciendo y más ahora que disfruta la medalla de oro panamericana”, añadió Paniagua.

La arquera Sandra Sepúlveda y la atacante Yisela Cuesta hicieron parte del proceso con la Tricolor, pero a última hora no viajaron a Perú. La primera por lesión y la segunda, por determinación del técnico Nelson Abadía. Ambas también le contribuirán al DIM-Formas Íntimas que llega como líder (ver paréntesis).