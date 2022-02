Toca cambiar la historia

No obstante, el entrenador cafetero no contempla ese escenario: “Seguro que tenemos necesidad, jugaremos corriendo ese riesgo. Argentina va a querer hacer valer su localía. Son de esos partidos que estamos al límite, o lo logramos o lo logramos”.

No importa cómo se gane

La actitud de James

De igual manera, el entrenador se pronunció respecto a la forma grosera en la que James Rodríguez se refirió a la afición tras la derrota con Perú.

Y es que un video del número 10 entrando al camerino le dio la vuelta al mundo, en este se le escuchó decir: “¿Van a putear ahora? Malagradecidos de mierda”.

Al respecto, comentó el estratega: “No he escuchado el comentario, no he visto ni siquiera el video de lo sucedido. Y bueno, a cada cual le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar a cada uno responder, ¿cierto?... no es una obligación, es un compromiso social con nuestra afición y más por esa reciprocidad que significa nuestro rol, no solamente desde el punto de vista futbolístico, o la parte técnica y táctica, sino la parte social, de relación con nuestra afición y el respeto por la misma”.

Por último, indicó que posiblemente quien reemplace a Yerry Mina, ausente por acumulación de tarjetas amarillas, sea Óscar Murillo.