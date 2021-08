James Rodríguez vuelve a ser centro de la polémica respecto a si su nombre aparecerá o no en la convocatoria del técnico Reinaldo Rueda para la triple fecha eliminatoria, ante Bolivia, Paraguay y Chile.

El futbolista colombiano había dicho que andaba pensando el tema de Selección después de no haber sido convocado a la Copa América.

“Esperemos a ver qué pasa con la Selección, se están pensando algunas cosas a nivel personal, así que esperemos a ver que pasa en el futuro”. Esas declaraciones las dio en el mes de julio al canal oficial del Everton, previo a la Florida Cup.

Después no volvió a mencionar el tema. Sin embargo, pese a ser parte de la pretemporada, no ha tenido continuidad en el club y no pudo iniciar la Premier League el fin de semana...