Desde Rusia “aterrizó” el refuerzo de las Águilas

En sus inicios en el Deportes Quindío, en el año 2011, Giovanny Martínez Cortés se mostraba como un volante férreo al que le gustaba irse al ataque, condiciones que ha potenciado y que ahora espera explotar al máximo en Rionegro Águilas Doradas, su nuevo club.

Proveniente del Ararat-Moskva de Rusia, onceno en el que jugó 25 partidos, 19 de ellos como titular, en la temporada pasada, y marcó un gol, el refuerzo dorado espera convertirse en ese líder y hombre impasable del medio campo.

“Soy un volante de primera línea, inteligente, agresivo, me planto bien en el campo, además me gusta acompañar al ataque. Espero aportarle mi experiencia al grupo que me ha recibido de la mejor manera”, dijo el futbolista que ha militado en equipos como Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, América de Cali y Cortuluá, en el fútbol colombiano.

Además de haber actuado en Rusia, Giovanny lo hizo en el Sport Huancayo del fútbol peruano en la temporada 2016-2017, con 34 partidos como titular.

El mediocampista caleño afirma que logró buena empatía con los jugadores y el cuerpo técnico de Rionegro, por lo que espera estar en el grupo titular que, este sábado, se mide, en el Alberto Grisales, al Once Caldas, por la fecha 12 de la Liga-2.

“Estoy muy motivado, el grupo me ha recibido muy bien y espero que los hinchas nos acompañen ante Caldas, porque es un partido importante para nosotros, queremos sumar los tres puntos para mantenernos entre los ocho”, sostuvo.

Los del Oriente antioqueño son séptimos en la tabla de posiciones con 16 unidades, mientras que el conjunto de Manizales está en la casilla 12 con 13 unidades. “El equipo quiere no solo alcanzar la clasificación sino soñar en grande, pensar en el título y para eso estamos trabajando”, contó Martínez, 30 años y 1,75 metros de estatura .