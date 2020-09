El profesor Luis Alfonso Marroquín conoció a René Higuita cuando este tenía 14 años. Lo había visto entrenar en las inferiores del Medellín y lo convocó a la Selección de Antioquia, pero el “Loco” no asistió a firmar la planilla porque no era titular. Lo llamó por teléfono y le dijo: “si no viene a la Liga voy por usted con la policía”. A las dos horas apareció el arquero que desde el primer partido fue inicialista y capitán.

Esta es una de las tantas anécdotas narradas en vida por el “maestro del...