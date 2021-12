Carlos El Pibe Valderrama estuvo en un acto público en Barranquilla, durante el cual mencionó que mientras en otros países pasan casos de amaños de resultados y hay sanciones, en Colombia no pasa nada.

“Yo no creía, porque Fortaleza con un empate pasaba. Pasé a ver el gol y cuando lo vi dije: ‘esto no puede ser posible’. Cuando veo que la pelota se le va al man y el contrario se va digo: ‘ole, esto no puede pasar’ ”.

El exjugador de 60 años instó a que las investigaciones lleguen a buen termino: “No es que pase y no haya castigo, porque nunca vamos a sentar un precedente. Queremos que haya un castigo”.