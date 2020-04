El protocolo era el último recurso

La Dimayor no busca un enfrentamiento con el Gobierno nacional y acata todas las decisiones que se tomen frente a la no reanudación de los torneos de fútbol. Así lo indicó a este diario el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, luego que el presidente Iván Duque y el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, ratificaran la decisión de que por ahora no habrá fútbol.

“Nosotros radicamos el protocolo que era lo que nos correspondía, serio, hecho científicamente, muy exigente. Es lo mínimo que tenemos que hacer para poder tener una posibilidad de vida como lo hemos definido”.

Vélez aseguró que no tienen afán. “Si el Gobierno determina que no hay fútbol obviamente acatamos, porque estamos acordes con cualquier decisión que tome el Presidente”.

El directivo aseguró que no van a polemizar. “Cumplimos con lo que nos correspondía a nosotros, como lo ha hecho toda la industria, presentamos el protocolo y si el Gobierno considera que no es viable respetamos esa determinación. De verdad que estamos en la misma página con Presidencia y el Ministerio de Salud”. Por esa razón descartó entrar en una disputa jurídica por el derecho al trabajo. “Para nosotros es primero la vida de todas las personas alrededor del fútbol y ese es el derecho que prima sobre todos. No vamos a ser irresponsables de jugar si hay un riesgo mínimo”.

También indicó que analizarán muy bien lo que pase con la Liga alemana y la italiana, que son las primeras que pondrían a rodar el balón en Europa, a principios del mes venidero.

Respecto a la supervivencia de lo clubes dice que todos los días están buscando soluciones conjuntas.

Los jugadores están preocupados por el tema porque son conscientes de que los equipos no tienen el flujo de caja suficiente para cumplir con sus obligaciones.

Frente a ello, el futbolista antioqueño Jhonny Ramírez reflexionó en su cuneta de Twitter: “El no pensar en jugadores, ni aficionados, ni en ahorrar en la bonanza, ni tener un colchoncito para el futuro por si algo, sentir que se está por encima de todo no es bueno. Todas las personas del fútbol deberíamos aprovechar esta gran enseñanza que nos da la vida”, escribió el futbolista que inició su carrera en Envigado y fue campeón con Chicó en 2008, Millos en 2012 y Junior en 2015.