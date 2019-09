Picante caribeño en el derbi paisa

“Con mucha impotencia por ver cómo no le salían las cosas a mis compañeros. Pero a la vez tenía que estar tranquilo, porque para recuperase bien y bajo los tiempos pensados (tenía un desgarro grado 3) hay que estar bien de la cabeza. Entre lo positivo es que uno desde afuera ve cosas del equipo que a lo mejor dentro de la cancha no se observan, entonces espero poder aportar soluciones en esos aspectos”.

¿Espera una presentación similar a la del pasado clásico?

“Uno quiere ganar todos los partidos y los clásicos son finales, no se juegan sino que se ganan y estamos con esa motivación de hacer nuevamente un gran partido y mostrar en la cancha lo que hemos practicado”.

¿Cómo se siente en este momento del equipo?

“Muy contento, al principio pensé que me iba a costar más por mi pasado con Junior, pero la confianza del cuerpo técnico y los directivos ha sido importante para rendir. Me siento feliz y mi familia también está contenta en la ciudad”.

Cuando usted no juega los hinchas lo piden...

“El cariño y el respeto que me he ganado acá ha sido muy lindo. La gente me ve y me pregunta por qué no jugué. La verdad que ese cariño es muy importante”.

La sociedad con Jarlan da frutos...

“Sabemos de su calidad y Nacional trae jugadores que puedan aportarle, con convicción de ganar títulos. Con él tengo una bonita amistad y se nota en la cancha”.

El técnico Osorio siempre lo quiso, ¿él que le ha dicho?

“Es curioso porque siempre que venía con Junior, él me preguntaba en la cancha que cuándo iba a jugar con Nacional. Es un gran técnico, muy profesional y estudioso, cuando llegó y nos reencontramos me dijo: ‘hasta que por fin te pude tener’ y me causó mucha gracia”.

¿Cómo entender su rotación?

“Uno siempre quiere jugar y más porque me siento muy bien. Con Cali estuve de suplente y no entré. Ese día no tuve buena cara, pero el profe se las pilla todas y me dijo: ‘a mí porque me hagás caritas no vas a jugar’ y le respondí: tranquilo profe, eran las ganas de ayudar a los compañeros. Ya el equipo ha tomado bien esa rotación, te cuida de las lesiones, y permite que estemos ciento por ciento en cada juego,eso hace que la asumamos bien”.

¿Qué opina del comentario de David González sobre las bondades de Nacional?

“Fue muy bueno para los que les gusta el buen fútbol, él tiene mucha experiencia y reconoció que, pese a que estuvimos dos veces en desventaja en el pasado clásico, no nos desesperamos ni traicionamos el juego. Esas palabras son bien valoradas”.