“En la cancha yo me hago reventar”

“Después del partido en Neiva, a pesar de que perdimos 1-0, me vine tranquila porque dominamos el 85 por ciento del tiempo. Sabíamos que si lo trabajábamos bien podíamos remontar. Soñaba con avanzar a la final, pero no de la manera que lo hicimos (goleada 5-0) para fortuna de nosotras”.

“Al trabajo de equipo. Tenemos muy buenas individualidades y sabíamos que si ajustábamos algunos detalles de lo colectivo, si nos divertíamos en la cancha, sería posible y eso fue lo que pasó”.

Aparte del masivo respaldo del público, ¿qué otros factores externos sirvieron de aliciente para ustedes?

“Antes del duelo del pasado domingo, leyendas del club como Mao Molina y Roberto Carlos Cortés nos enviaron mensajes de ánimo. Choto, por ejemplo, nos decía que la motivación más grande era tener la posibilidad de eliminar al campeón de América (Huila), un rival de mucha categoría y ese fue un gran aliciente”.

Ahora viene América, ¿qué opina de este adversario que también tiene méritos?

“Final es final y como tal la vamos a asumir con seriedad y mucha responsabilidad. Al equipo vallecaucano lo hemos seguido porque es al que más le han transmitido juegos por televisión. Tiene una jugadora como Catalina Usme que es de cuidado. Conocemos las fortalezas del equipo y también sus debilidades”.

De estas últimas, ¿cuáles pueden ser algunas?

“Hemos notado que de local no es tan fuerte (empató 2-2 con Nacional y perdió con Millonarios 1-2) y tiene muchas jugadoras jóvenes que seguramente serán el futuro del fútbol colombiano. Pero por ahí dicen que la juventud gana partidos y la experiencia, campeonatos. Quizás eso aplique en esta ocasión y nosotras debemos aprovechar al máximo el potencial de la nómina”.

Terminar el torneo en el Atanasio, con el apoyo de la afición, será importante...

“Es una grandísima ventaja, el respaldo de la fanaticada en este campeonato ha sido impresionante y la mejor forma de recompensarla es con la victoria”.

¿Qué análisis hace del actual torneo, se ha sentido bien, nota progresos?

“Lastimosamente es solo de tres meses, a uno le gustaría que fuera más largo; eso elevaría el nivel que ha mejorado mucho. ¿Se imagina que tuviéramos competencia todo el año (dos campeonatos)? Esta vez no se dieron tantas goleadas como en los dos años pasados, lo que da cuenta del equilibrio de fuerzas”.

Tatiana, ¿qué otros retos personales tiene?

“Trabajo fuerte para recibir otra oportunidad en la Selección Colombia. Tengo 28 años, es decir, estoy en la madurez deportiva y puedo aportar mucho. Aparte de la posición de volante de primera línea, me desempeño como zaguera central. Así lo hice cuando las compañeras estuvieron en los recientes Juegos Panamericanos de Lima, Perú”.

Volver a la Copa Libertadores es ya un gran logro...

“Ese era nuestro primer objetivo. Formas Íntimas había estado siete veces y regresar es motivante. Esto también permite que a todas nos prolonguen el contrato de trabajo hasta diciembre”.

¿Usted vive del fútbol en la actualidad?

“Estoy dedicada completamente a este deporte. Hace pocos días terminé un curso de Educación Vial y en febrero tengo pensado iniciar estudios de Fotografía, algo que me encanta. En el pasado comencé a estudiar Profesional en Deporte en el Politécnico JIC y me retiré, pues descubrí que no era lo mío. A corto y a mediano plazo seguiré en el deporte, aún me quedan años de buen fútbol”.

¿De quién heredó esa fortaleza y liderazgo para jugar?

“Yo vivo con mis padres en Belén (por la unidad deportiva) y tres hermanos hombres, uno mayor y dos menores que juegan bien. De todos se aprende, pero quizás esa fuerza la veía mucho en mi tío Juan Guillermo Quintero que fue futbolista. En la cancha me gusta ganar y por eso me hago reventar”.