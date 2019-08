Envigado va por la punta del torneo

Si Envigado gana o empata esta noche (7:00 p.m.) en su juego ante Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja, asumirá, al menos de manera provisional, el liderato de la Liga Águila-2, con 11 o 13 puntos, dependiendo del resultado.

Un hecho no menor si se tiene en cuenta que el cuadro antioqueño comenzó el semestre con la obligación de sacarse el yugo del descenso de encima y, ahora, no solo está cinco puntos por encima de zona de descenso directo sino que ha mostrado, en el arranque del torneo, un desempeño promisorio pensando en la posibilidad de volver a meterse entre los ocho clasificados al final de la fase todos contra todos, algo que no consigue el cuadro naranja desde el Apertura de 2015.

Justamente de ese campeonato data la última vez que Envigado comandó la Liga. En ese semestre, en el que acabó segundo, al término de las 20 fechas, fue líder tres veces.

El elenco, que dirige el vallecaucano Eduardo Lara, formaría con: Ernesto Hernández; Santiago Jiménez, Francisco Báez, Humberto Mendoza, Luis Tipton; Jairo Palomino, Iván Rojas, Arley Rodríguez, Yeison Guzmán, Alexis Zapata, Wílmar Jordan.