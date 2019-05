Seis equipos se disputan los últimos cupos a las finales de la Liga

Por john eric gómez marín

Cinco clubes buscarán su clasificación entre los ocho mejores de la Liga Águila-1 en la última fecha de la fase de todos contra todos, que se disputa hoy desde las 3:30 p.m. Llegan con posibilidades Once Caldas, Nacional, Unión Magdalena, Patriotas y Medellín.

Once Caldas (28 puntos), séptimo en la tabla de posiciones. Un empate le bastaría para sacar al Unión Magdalena, y hacerse inalcanzable del Medellín. Espera que Nacional o Patriotas no sumen o, en caso de que uno de esos dos gane, que el otro iguale. Ganando se mete a la fiesta sin esperar resultados. Si pierde solo se clasificaría si Nacional cae, Patriotas Boyacá pierde o empata, y DIM no gana.

Nacional (28 puntos), octavo. Empatando se hace inalcanzable para el Independiente Medellín, pero dependería de Unión Magdalena y de Patriotas, que en caso de ganar lo eliminarían. Si gana se mete sin depender de nadie. Y si pierde, se clasificaría solo si Patriotas, Unión Magdalena y Medellín no ganan.

Unión Magdalena (27 puntos), noveno. Un empate contra el Once Caldas no le alcanzaría por diferencia de gol, a no ser de que Nacional pierda por cinco o más tantos ante Santa Fe. Ganando supera a su rival de turno, y a Patriotas, además podría quedar por encima de Nacional si este no gana. Si Unión triunfa, Nacional pierde y Patriotas no gana, el eliminado entre Nacional y Caldas se define por diferencia de gol. La derrota lo elimina.

Patriotas (27 puntos), décimo. Un empate contra Alianza no le alcanza por diferencia de gol. El triunfo lo clasifica si Once Caldas y Atlético Nacional no ganan. Si el equipo verde sale airoso, necesita un empate entre Unión Magdalena y Caldas, porque una victoria de cualquiera de los dos lo deja afuera. La derrota acaba con sus aspiraciones.

Medellín (25 puntos), undécimo. Necesita ganar, pues el empate no le alcanza. Con la victoria depende de un triunfo de Caldas, una caída de Nacional y que Patriotas no triunfe. Si Caldas pierde, al Poderoso solo le sirve si Nacional no suma y Patriotas no gana.

