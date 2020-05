“Debemos formar jugadores para ganar”: El mensaje de Falcao

Radamel Falcao García reflexionó sobre varios aspectos del fútbol colombiano en un diálogo que sostuvo con el canal ESPN.

El delantero del Galatasaray habló del presente de las selecciones Colombia y la evolución del jugador colombiano en el mundo, gracias al crecimiento logrado en los últimos años.

“El fútbol colombiano ha ido evolucionando, creciendo. Yo creo que, a las Selecciones Colombia, sobre todo a las juveniles, les costaba tener esa capacidad de convencimiento, sobre todo de competir, de pelear. Y veíamos a Brasil y a Argentina y los admirábamos porque casi no teníamos esa capacidad de roce”, dijo.

El “Tigre” además resaltó a las generaciones anteriores de futbolistas cafeteros que les mostraron el camino a los de hoy: “Fueron saliendo jugadores y empezaron a tener esa capacidad de enfrentarlos y salir a Europa, aprendieron lo que es el fútbol de élite y esos futbolistas nos contagiaron”.

Así mismo, le envió un mensaje a la Federación y a los clubes colombianos: “Se deben formar jugadores no solo para jugar y competir, si no también para ganar: “Y al final, cuando la mayoría de un plantel de Selección están en las mejores ligas del mundo, eso hace que el fútbol crezca, la mentalidad cambie, ya no miremos con tanto respeto al rival, vamos a competir, buscamos ganar, sabemos lo que tenemos y creemos en eso”.

“En definitiva, esto nos ha permitido a través de los años y las generaciones ver lo que hoy es Colombia, y creo que podemos mejorar más por la calidad de los jugadores que tiene, porque cuenta con una gran riqueza técnica. Quizá nos falta mejorar un poco más en la base, en las inferiores, y les demos las herramientas a los niños para que no tarde tanto en explotar como en otros países”, concluyó.