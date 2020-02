Falla estructura, estilo de juego, pensamiento y manejo técnico

El exjugador y hoy técnico Sergio “Checho” Angulo manifiesta que eso no es excusa, pues fue algo que afectó a todas las selecciones. Para él, una de las fallas que presentó Colombia es que el técnico nunca trabajó un equipo base consolidado, pues en cada partido cambió la nómina. “Tampoco mostró un juego de conjunto sino que apeló a las individualidades que tenía para salir adelante. Se equivocó”.

Al momento de dar explicaciones sobre lo sucedido, el técnico Arturo Reyes sacó disculpas y se escudó en la falta de varios jugadores que no pudieron estar. “Siempre hay autocrítica, lo estamos haciendo, pero pensamos que el sistema y los jugadores convocados nos iban a servir, aunque hay que aclarar que no tuvimos cerca de diez o doce futbolistas del proceso para este torneo”.

Y señala, además, que mientras Argentina contó con 23 convocatorias Falla estructurade preparación, Colombia solo tuvo 4. “En Ezeiza, campo de concentración de la Selección albiceleste, trabajaron conjuntamente los equipos sub-15, 17 y 20. Acá los entrenadores deberían tener un cronograma de trabajo por regiones, para que al equipo nacional lleguen los mejores, no los que recomiendan los presidentes de los equipos o los representantes de jugadores”.

Solo así se tendrían convocatorias constantes, no como ocurre hoy que se dan cada 5 o 6 meses, o una vez por semestre en una muestra clara de falta de continuidad, agrega.

Los entrenadores piden más capacitación, actualización en conceptos y especializaciones, que, en su gran mayoría, se hacen de manera personal y no por directriz de la entidad reguladora del fútbol nacional (Federación).

Una crítica constante al momento de evaluar el desempeño de las selecciones menores del país (sub-15, 17, 20 y 23) es la falta de un proceso serio y continuo, ya que no se trabaja de manera articulada en cada una de ellas.

A Reyes, respondable del fracaso de la Preolímpica, pues no solo no logró el objetivo de clasificar a Tokio, sino que no mostró un juego acorde al compromiso y a la localía, se sostiene en que debe continuar al frente del elenco pese a las críticas que se le hacen.

“Es más importante establecer a qué debe jugar el equipo nacional y qué condiciones cumplir el seleccionador para crear una identidad y una solidez en la conformación de las diferentes categorías”, señala el técnico Guillermo “Teacher” Berrío.

Para Luis Fernando Montoya, se debe dejar de pensar en la cantidad y ocuparse más de la calidad del futbolista que se está formando en el país, no solo en lo técnico sino también en el fortalecimiento mental”.