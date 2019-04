“Sentimos miedo a retaliaciones luego de las denuncias”

Por Wilson Díaz Sánchez

Las voces de Isabella Echeverri y Melissa Ortiz continúan con un mensaje en común: hacer que el fútbol femenino en Colombia se respete y tenga garantías.

Ellas, con un video que se hizo viral en días recientes, consiguieron la atención que este deporte reclamaba y abrieron las puertas para que las manifestaciones de inconformidad de sus colegas salieran a flote. Están firmes en su propósito y aseguran que no descansarán hasta que los compromisos que se han hecho se hagan realidad.

Cuando Isabella habla, Melissa asiente, y viceversa. Sus conceptos conciden, pues ambas tienen clara su lucha. En su visita a EL COLOMBIANO confesaron que sintieron miedo tras denunciar las irregularidades en la Selección, pero se llenaron de valor con el propósito de que las futuras generaciones no sufran los mismos atropellos.

¿En Colombia si estábamos preparados para una Liga Profesional femenina?

“Claro que sí, de pronto lo hicimos un poquito a la carrera, con demasiados equipos, sin aprender de las experiencias del exterior donde ya se habían equivocado y revaluado. Por ejemplo, la Liga de EE.UU. solo tiene 9 elencos y es potencia mundial y olímpica. Posee todo el presupuesto para hacer un torneo con 25 equipos, pero sabe que con menos participantes se incrementa la calidad porque actúan las mejores jugadoras”.

¿Era el momento ideal para iniciarla?

“El tiempo fue perfecto. La generación de las Superpoderosas se merecía una Liga Profesional por todos sus logros, y esperamos que este año podamos tomar las cosas despacio, aprender de los errores y mejorar en todos los sentidos”.

¿Pensaron mucho para montar en las redes el video con las denuncias?

“Lo grabamos hace casi cinco meses y pensamos mucho para difundirlo porque, obviamente, era un riesgo para nuestras carreras y por lo que significaba poner la cara en este movimiento. Decidimos publicarlo después de lo que dijo el señor Gabriel Camargo (tildó de lesbianas y bebedoras a las futbolistas) y al ver las investigaciones de la Liga del Silencio. Eso nos marcó tanto que decidimos hacerlo, pensamos que había que cambiar esto en el fútbol femenino. Nunca nos imaginamos que el video sería tan viral”.

¿Se han arrepentido?

“Para nada, ha sido la mejor decisión que hemos tomado en la vida”.

¿Qué sigue para que este movimiento no se apague?

“Estamos trabajando con el Gobierno para que los compromisos se firmen, no pueden quedar en palabras. Hay que formalizar las denuncias que se hicieron para se corrija y las selecciones y los equipos tengan condiciones dignas, que eso sea para el futuro y no solo para nosotras. Yo (Isabella) estaré en el comienzo para ver cuál es la mejor viabilidad de la Liga, vamos a tratar de mejorar todo. Hay que seguir dándole visibilidad a todo esto, que se cumplan los acuerdos, estaremos atentas”.

¿Y cómo será el aporte suyo Melissa, desde la distancia?

“Con mi experiencia, pues he vivido toda mi vida en EE. UU. Creo que aporto con ideas modernas, de mercadeo. Quiero venir más frecuentemente para programar reuniones y educar, hacer un recorrido por las ciudades con las niñas que quieren serguir jugando, dejar una buena marca e imagen. Y para que conozcan sus derechos también, porque nosotras pasamos muchos años sin conocer lo que nos correspondía. La ley también abraza esas cosas y es necesario que las muchachas lo sepan”.

¿Se imaginaron que la protesta que hicieron sería arropada por todo el país?

“No pensamos que iba a ser tan fuerte y que todos la respaldarían. Lo que hicimos resultó espectacular, muy bueno. La estrategia funcionó en todo sentido, con videos y pruebas que compartimos con la gente. Además, mire lo que salió después de que hablamos: la denuncia del supuesto acoso sexual en la Sub-17, lo de los árbitros, para que todo Colombia se atreva a hablar y se conozca la verdad de lo que pasa en el fútbol”.

¿Recibieron amenazas?

“Al principio, cuando lanzamos el video y vimos que se volvió tran grande, dijimos que teníamos que venir a Colombia a dar la cara porque algunas personas nos juzgaron y señalaron que lo hacíamos porque estábamos lejos. No lo dudamos un segundo, pero sí tuvimos miedo de las retaliaciones y sentimos miedo cuando algunos dirigentes anunciaron que ya no habría Selección de mayores ni Liga Profesional. Sentimos miedo de que nuestras propias compañeras nos juzgaran por acabarles las carerras. Nuestras familias también sentían miedo de que nos hicieran algo porque nos estábamos metiendo con gente poderosa y que lleva muchos años en el fútbol. Por eso el hashtag que usamos fue muy importante (#menosmiedomasfutbol) que menciona ese temor a denunciar, exponerse; que el mundo supiera que no todo era tan perfecto como pensábamos. Sí sentimos miedo”.

¿Ustedes creen que están representando el sentir general de las jugadoras?

“Sí, total. Al principio éramos solo las dos, luego se nos unió Natalia Gaitán y de ahí en adelante otras voces fuertes y nos dimos cuenta de que las futbolistas estaban con nosotras, que éramos esa voz de unión. Es algo que nos pasó a todas y no se puede negar”n