Cómo afecta paro de futbolistas

Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Colombianos), le confirmó a EL COLOMBIANO que ya se acordó un cese de actividades y que próximamente se conocerá el día y la hora del paro.

La determinación se da luego de la reunión sostenida con miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor, y varios presidentes de los clubes, en la cual no se atendieron las peticiones de los jugadores.

Según González, no se pudo llegar a un diálogo cordial, “teniendo en cuenta que la posición de estas instituciones fue de indiferencia”, sin concertación y con un no rotundo a los puntos planteados por la agremiación.

Clubes como el Medellín, consultado por este medio, señala no estar de acuerdo con las exigencias de los futbolistas. Nacional dice desconocer la última determinación de estos, mientras que la Dimayor asegura que no se pronunciará al respecto (ver opiniones).

¿Es real el cese de actividades en el balompié profesional en Colombia?

“Sí, a eso se llegó después de un diálogo con cada uno de los capitanes de los equipos del fútbol colombiano (Liga y Torneo Águila). Hay un acuerdo para no presentarse a los partidos”.

¿Y será desde la fecha 18, la de este fin de semana?

“Todavía no le puedo decir cuándo, porque estamos en esas conversaciones y así determinar la hora cero. Aún no hay consenso en ese tema”.

¿La determinación qué supone en este caso?

“Que los futbolistas solo vayan a entrenar con los equipos, pero no jueguen partidos oficiales”.

¿Por qué las exigencias son a la Dimayor y no a los clubes que son los empleadores de los deportistas?

“Porque todas las peticiones que se hacen son de manejo directo de la Dimayor, que hace el campeonato, lo programa, hace el estatuto del jugador. Todo es de la Dimayor”.

¿Y qué concluyó después de la reunión?

“Que lo único que les queda a los futbolistas en Colombia es obedecer y hacer caso a todo lo que diga esa entidad. Aceptaron la reunión para quitarse una presión mediática, para decir ya cumplimos, pero no hubo diálogo y la única conclusión es que no van a firmar ni una coma”.

¿Es legal un paro?

“Es justo como determinación por no ser escuchados, una respuesta a que sus peticiones no tengan eco. Hay un desconocimiento de los derechos laborales del trabajador. Todo esto desdice mucho de la capacidad de gestión de los dirigentes del fútbol, que menosprecian a los profesionales de la disciplina, un desprecio a la institucionalidad”.

¿Los jugadores están conscientes de lo que se viene?

“Solo le puedo decir que los futbolistas en este país están inconformes y luchando por tener unas mejoras laborales. Por ejemplo, no es justo que equipos que no tienen póliza de salud no puedan contar con una ayuda de la Dimayor, entidad que va a recibir en el próximo cuatrienio 40 millones de dólares por televisión”.

¿Qué puede reversar esta determinación?

“Que haya un cambio de actitud entre los miembros de la Dimayor y la Federación” .