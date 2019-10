Futbolistas, firmes en sus peticiones

El fin de semana la euforia de los hinchas en la tribuna, tras el pitazo inicial en los partidos de la Liga y el Torneo Águila, se tuvo que postergar.

En un curioso acto que dejó perplejo a los aficionados, los futbolistas se sentaron en el campo durante el primer minuto de juego.

Fue una manera pacífica de protestar por parte de los agremiados en la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, que acudieron a ella porque no han sido escuchados por la Dimayor para exponer un pliego de peticiones con los que buscan mejorar sus condiciones laborales.

Así lo señaló Carlos González Puche, representante de la Asociación, al argumentar: “estamos solicitando un diálogo, lo pedimos desde el 11 de septiembre y no se ha dado. Consideramos que las medidas represivas no conducen a nada, por ello hicimos uso del derecho a la protesta que está amparado en la Constitución. Los futbolistas no han impedido la realización del espectáculo ni han afectado el desarrollo de los partidos, solo dejaron claro, pacíficamente, que están inconformes”.

Los 1.117 jugadores agremiados enviaron una lista de 12 puntos, que quieren concertar con la Dimayor, relacionados con aspectos laborales y que vienen reclamando desde 2005.

En esa ocasión se logró la creación de la Ley 1445, que establece varias disposiciones de los clubes con deportistas profesionales, entre otras, que deben constituirse como Corporaciones, Asociaciones Deportivas o Sociedades Anónimas. También que ninguna persona natural o jurídica podrá tener el control en más de un club del mismo deporte y otros requerimientos administrativos y legales.

Entre los logros alcanzados están los contratos concertados y el pago de la seguridad social. Otros temas siguen pendientes con la entidad que rige el balompié nacional..