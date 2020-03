Incertidumbre cobija a la Liga

Continuar el campeonato como estaba previsto, bajo el sistema de clasificación de cuatro equipos a semifinales y final en junio; volver al esquema de los ocho clasificados con cuadrangulares; o jugar un torneo largo, para terminar en noviembre o diciembre.

Estas son las tres opciones planteadas por los clubes colombianos para retomar la Liga Betplay-1 en caso de que se supere, en un plazo moderado, la emergencia sanitaria que generó el coronavirus.

Desde este martes se lleva a cabo una votación virtual por parte de todos los presidentes de los equipos, y la Dimayor tendrá la última palabra al respecto.

Precisamente, el presidente de esa entidad, Jorge Enrique Vélez, manifestó que están analizando todos los escenarios y que en su debido momento comunicarán la decisión.

“Deben entender que esto es una determinación que se está votando con calma, cada equipo está haciendo su respectivo análisis para tomar una posición”. No obstante, la prioridad esproteger la vida de todos.

El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, manifestó que el escenario es de mucha incertidumbre, porque no se sabe cuando se va a dar la reanudación.

“Todos los equipos tenemos obligaciones por cumplir con nuestros colaboradores y este es un tema que no es imputable a los jugadores, pero lo más importante es priorizar la salud, porque el hecho de reanudar la Liga o jugar o no con público no hace la diferencia y el tema de salud de los jugadores, aeropuertos, viajes y desplazamientos sigue siendo riesgoso. Hay que analizar bien el tema de salud de todas las personas que trabajan alrededor del fútbol”.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dijo que más allá de las opciones, la pregunta es ¿cuándo? “No hay una fecha clara, estamos a la espera de cómo evoluciona el tema de la pandemia; así es complicado estudiar las alternativas para poder volver a la competencia”, manifestó.

Ramiro Ruiz, presidente del Envigado, expresó que lo más sensato es continuar con el torneo cómo venía, solo reprogramando las fechas. “Para las demás opciones habría que cambiar los estatutos y ello debe hacerse con sumo cuidado, tiempo y análisis profundo. Además, aún no sabemos las programaciones internacionales para tomar una decisión acorde, lo que podría afectar mucho a quienes nos representan en estas competiciones”.

Sin embargo, según Colprensa, en caso de que la Liga se reanude hasta mayo la opción que toma más fuerza de esas dos es el torneo largo por el calendario de los torneos internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana), la Copa BetPlay, entre otros.

De momento, la decisión final se tomaría en la asamblea prevista para el 31 de marzo, la cual será la continuación de la que se inició el pasado 12 de este mes en Bogotá y en la que solo se habló del dinero por el tema de la televisión internacional. .