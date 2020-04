“Me acuesto pensando que al día siguiente tendremos la cura”: Iván Arboleda

Se entrena en su casa con bidones de agua como pesas, extraña el aliento de los hinchas, mantiene vivo el sueño de emular David Ospina y jugar en Europa, y se acuesta deseando que al día siguiente encuentren una cura para el coronavirus. Así son los días del portero colombiano Iván Mauricio Arboleda en Argentina.

El futbolista de 23 años dialogó con Efe por videollamada desde su casa, donde cumple como todos en Argentina la cuarentena obligatoria, y contó su sueño: aprender de David Ospina, compañero suyo en la selección Colombia, a quien ve como “un referente y no una competencia”, y llegar al fútbol europeo.

Pregunta: ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena obligatoria desde el punto de vista emocional?

Respuesta: Obviamente por ahí un poco incómodo, no estoy acostumbrado a estar mucho en casa. Tratando siempre de pensar en otras cosas, no pensando que es por un virus. Trato de aprovechar el día con cualquier cosa.

P: ¿Qué hacés que no tenga que ver con el fútbol?

R: Trato de escuchar música, de cocinar, de limpiar un poco la casa. Trato de hacer cualquier cosa que sea positiva, no algo negativo como dormir o aburrirme. Trato de mantener la cabeza ocupada en otra cosa.

P: ¿Cómo son los entrenamientos virtuales que hacen en Banfield?

R: Por este medio (videoconferencia), lo hacemos con el ‘profe’ (preparador físico) dos o tres veces a la semana. Con todo esto de las redes sociales hoy es más fácil todo. Él manda trabajos en el grupo y cada cual lo hace en su casa.

P: ¿Tenés los elementos necesarios?

R: Antes de que pasara todo esto nos dieron cosas para llevarnos. Me traje dos pelotas, una colchoneta y una banda elástica. Me ingenié con unos bidones de agua para hacer sentadillas y ejercicios de brazos. Me han servido mucho y por eso cada dos días tengo que cambiar el bidón de agua. Si uno quiere, uno busca.

P: ¿Va a ser más difícil volver a la actividad para los arqueros por el tipo de entrenamiento que están acostumbrados a realizar?

R: No sabría decirte. El grupo de arqueros tiene un grupo de WhatsApp y nos mandan videos. Viviendo en un departamento no es lo mismo caer en el piso, la caída es más fuerte. Nosotros caemos muy fuerte, tratamos de no caer. Eso te lo respondería el día que arranquemos en una cancha. No he caído en estos últimos días.

P: ¿Cómo imaginas la vuelta al fútbol? ¿Sin hinchas los primeros meses?

R: El fútbol sin hinchas no es fútbol, digamos así, con todo respeto. No se siente esa pasión de la gente, que te estén alentando o puteando. Eso hace falta. Ambos nos necesitamos en este momento, tanto el hincha como el jugador. Extraño mucho todo eso. Esperemos que esto pase rápidamente. Soy un hombre de fe y siempre estoy pensando que esto va a pasar mañana. Siempre me acuesto pensando que al día siguiente van a conseguir la cura.

P: La interrupción del torneo se dio en un gran momento tuyo. ¿Qué objetivos tienes a corto y mediano plazo?

R: Cuando uno está bien, todas las cosas andan bien, en todos los aspectos. Anduve bien, llegué a la selección nuevamente, todo fluye. Intento no ponerme tanta presión, me ponía mucha. Me ponía metas: ‘Quiero estar mañana en la selección y quiero ir a tal torneo’. Hoy trato de ver el presente y disfrutar el día a día. Trato de ser feliz.

P: ¿Cómo fue compartir en la selección con David Ospina? ¿Qué representa para vos?

R: Lo tuve varias veces como compañero, lo veo como un referente y no como una competencia. Sería una falta de respeto compararme con David sabiendo que él a nuestra selección le ha dado cosas importantes como clasificaciones al Mundial. Yo tengo que aprender y trabajar para el día en que me toque, me toque a mí o al que esté.

Como persona, es muy buena persona, siempre trata de darte consejos y eso para mí vale oro. Hace unos días hablé con él, es una persona para admirar. Con este tema de la cuarentena me mandó mensajes, es algo muy lindo para tener en mente.

P: ¿Aprendés de él?

R: Trato de aprender de él. Es una motivación para uno sabiendo que en Colombia no hay muchos arqueros en Europa, solamente está él. Para mí es una motivación estar en Argentina que por ahí te da el paso para jugar en Europa. Le apunto a eso: ser el segundo arquero colombiano en Europa, esa es mi meta, mi sueño hoy en día. No es fácil obviamente, pero se trabaja para eso.

P: ¿Por qué le va tan bien a los colombianos en Argentina?

R:Yo creo que nos entendemos muy bien, encajamos muy bien. Hasta ahora no he tenido ningún choque con ningún argentino. Tal vez vas a otra parte y son muy pesados. En Banfield me siento como en mi casa. Llegué a los 17 años y hasta ahora no me puedo quejar. Eso hace que sea más fácil que nos vaya bien.

P: No hay muchos técnicos que hayan sido arqueros. ¿Es especial para vos que tu técnico (Julio César Falcioni) haya sido arquero?

R: Es un honor tener a un técnico que sea arquero. No sé si va a ser más fácil pero va a tener la consideración de saber cómo es el puesto, cómo se vive el puesto. Sabe entender y comprender. Por ahí otro técnico no porque fue delantero y obviamente miran hacia otra parte.

P: ¿Cómo es la relación?

R: Soy un privilegiado de tener a Falcioni por todo lo que he vivido con él, por toda la confianza que me ha dado a mi edad. A mi edad me ha dado mucha libertad. Soy un arquero libre. A la hora de decidir mis cosas nunca me pone condiciones, eso lo llamo confianza. EFE