El 2021 ha sido un año lleno de emociones y sueños cumplidos para Juan Pablo Delgado, el defensa central de Águilas Doradas, quien fue llamado, junto a otros siete jugadores de los clubes paisas, al microciclo de la Selección Colombia sub-20.

El espigado jugador (mide 1,88 metros) llegó a Medellín en 2019 proveniente de Alianza Petrolera, tras su paso por el balompié del Valle del Cauca y una incursión en Argentina, ha logrado con Águilas Doradas dos de sus sueños, debutar como profesional y vestir la camiseta de la Tricolor.

Por ello su felicidad es plena y su ansiedad por demostrarle desde hoy sus condiciones al técnico Arturo Reyes son evidentes.

“Estoy muy contento por el llamado, agradecido con Dios por tener esta oportunidad y feliz. Tengo mucha expectativa por poder aportar mis condiciones, voy motivado y dispuesto a darlo todo para que el profe me tenga en cuenta en los siguientes microciclos, pues la ilusión es quedarme con un lugar en la Selección para disputar el Suramericano” dijo el central que estaba adelantando la pretemporada con el equipo dorado.

El debut de Juan Pablo fue ante Chicó, en el partido que quedará en la historia como el juego de 7 contra 11, ya que por contagios de coronavirus el club del Oriente solo pudo alinear a siete jugadores, dos de ellos arqueros.

En ese suelo estuvo durante 77 minutos en el campo y luego jugó 13 más, para ajustar 90 en dos partidos (ante Chicó y Bucaramanga).

Ahora, el objetivo de este defensa que se describe como un jugador rápido, inteligente y hábil con el balón, es ganarse un lugar en la Selección.

Antes de viajar a Bogotá para iniciar su trabajo con el equipo nacional, Delgado sostuvo que la confianza que le han dado sus compañeros es vital para llegar motivado a este reto.

“Mis compañeros me felicitaron y me recomendaron que vaya con toda a dar lo mejor así como lo he hecho acá”, dijo el joven nacido en Bahía Solano.

La concentración en Bogotá arranca hoy y va hasta el 24 de mayo